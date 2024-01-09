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        Kayseri'de 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        KAYSERİ'de, evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:20
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        Kayseri'de 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        KAYSERİ'de, evden getirdikleri yiyeceklerden yiyen 12 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencileri, aralarında anlaşarak evlerinden okula yiyecek getirdi. Öğle arasında yiyecekleri tüketen öğrencilerden bazıları rahatsızlandı. İhbarla okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 12 öğrenciyi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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