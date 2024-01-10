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        Teröristlerin aracını gasbedip, şehit ettikleri veteriner teknikerinin dosyası, Ankara'ya gönderildi

        ANKARA'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı eylemde bulunan teröristlerin saldırı öncesinde Kayseri'de veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı (24) şehit edip, aracını gasbetmelerine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, faillerin Ankara'da yakalanması ve eylemin Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:45
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        Teröristlerin aracını gasbedip, şehit ettikleri veteriner teknikerinin dosyası, Ankara'ya gönderildi
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        ANKARA'da İçişleri Bakanlığı önünde bombalı eylemde bulunan teröristlerin saldırı öncesinde Kayseri'de veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı (24) şehit edip, aracını gasbetmelerine ilişkin soruşturma tamamlandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, faillerin Ankara'da yakalanması ve eylemin Ankara'da yapılması gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

        Ankara'da İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde geçen yıl 1 Ekim'de saat 09.30 sıralarında 38 TP 962 plakalı hafif ticari araç ile müdürlüğünün giriş kapısı önüne gelen 2 terörist, bombalı saldırı eyleminde bulundu. Araçtan inen teröristlerden 1'i kendini patlatırken, diğeri etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, 1 gün önce Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner teknikeri Mikail Bozlağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürüp, şehit ederek, gasbettikleri araçla bölgeden ayrıldıkları ortaya çıktı.

        1'İ BAŞSAVCI VEKİLİ 2 SAVCI, SORUŞTURMAYI YÜRÜTTÜ

        1 çocuk babası Bozlağan'ın öldürülmesine ilişkin Develi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma dosyası, 'terör' suçu olması nedeniyle kentin terör suçlarında yetkili makamı olan Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma için başsavcılık talimatı ile 1'i başsavcı vekili olmak üzere 2 savcı görevlendirildi.

        İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Mikail Bozlağan'ın aracının gasbedilip, şehit edilmesi sonrası 'kasten öldürme', 'mala zarar verme', 'devletin birliğini ve bütünlüğü bozma', 'yol kesmek suretiyle yağma' suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, faillerin Ankara'da yakalanması ve söz konusu terör eyleminin Ankara'da bulunan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştiği ve bu olaydan 1 gün önce Kayseri'de Bozlağan'ın şehit edilip, aracının teröristler tarafından gasbedilmesinin de olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı vererek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dosyayı birleştirme talebinde bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, başvurulan talebi kabul etti. Bozlağan'ın dosyasının, Ankara'da devam eden soruşturma dosyası ile birleştirilmesine karar verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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