Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu iddiasıyla 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.