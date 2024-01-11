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        Melikgazi Kayseri Basketbol - NKA Universitas Pecs: 76-65

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 20:42 Güncelleme: 11.01.2024 - 20:45
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        Melikgazi Kayseri Basketbol - NKA Universitas Pecs: 76-65
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        SALON: Kadir Has

        HAKEMLER: İvana İvanovic, Alexandra İoana Stan, Tomi Panov

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 13, Ellenberg 7, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 23, Damla, Nazlı Bircan, Holmes 15

        NKA UNİVERSITAS PECS: Smailbegovic 12, Tadic, Weninger 8, Simon 1, Avery Williams 4, Peyton Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16

        1'İNCİ PERİYOT: 18-19

        İLK YARI: 36-37

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59  

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Macaristan takımı NKA Universitas Pecs´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, karşılaşmayı 76-65´lık skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 23 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Petronyte oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-11 20:42:04

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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