Melikgazi Kayseri Basketbol - NKA Universitas Pecs: 76-65
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: İvana İvanovic, Alexandra İoana Stan, Tomi Panov
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 13, Ellenberg 7, Fatmanur Karakaş, Merve Arı 10, Ayşegül Günay Aladağ 8, Petronyte 23, Damla, Nazlı Bircan, Holmes 15
NKA UNİVERSITAS PECS: Smailbegovic 12, Tadic, Weninger 8, Simon 1, Avery Williams 4, Peyton Williams 10, Wallace 12, Kiss 2, Meresz 16
1'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 36-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-59
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Macaristan takımı NKA Universitas Pecs´i konuk eden Melikgazi Kayseri Basketbol, karşılaşmayı 76-65´lık skorla kazandı. Maçın en skorer ismi 23 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Petronyte oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2024-01-11 20:42:04
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