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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama

        KAYSERİ'de, son 3 günde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:10
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        Kayseri'de uyuşturucu ticaretine 19 tutuklama
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        KAYSERİ'de, son 3 günde uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda, gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi. Ekipler tarafından son 3 günde düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 278,5 gram metamfetamin, 1 kilo 878 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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