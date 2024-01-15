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        KAYSERİ'DE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KAZARA BABASINI VE MİSAFİRİ TABANCAYLA YARALADI

        KAYSERİ'de, 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 01:41 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:41
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        KAYSERİ'DE 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK, KAZARA BABASINI VE MİSAFİRİ TABANCAYLA YARALADI
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        KAYSERİ'de, 10 yaşındaki çocuk, oynadığı tabancanın kazara ateş alması sonucu babasını ve evde bulunan bir misafiri yaraladı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki 12 katlı binanın 10'uncu katında meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatlı tabancasını oynamak için aldı. Daha sonra babası N.K. ve o sırada evde bulunan misafir M.A.'nın yanına geldi. N.K., oğlunun elindeki tabancayı almak isterken, silah kazara ateş aldı. M.A. bacağından, N.K. ise elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Görüntü Dökümü:

        -Olayın yaşandığı binada

        -Olay yerindeki polisler

        -Genel detay

        DHA-Gündem - Türkiye-Kayseri - Furkan KAVUKLU

        2024-01-15 01:40:42

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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