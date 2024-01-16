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        Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu toprağa verildi

        KAYSERİ'desobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Adnan (45) ile oğlu Berat İlhami Nalbant'ın (9) cenazeleri, toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 16.01.2024 - 16:00
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        Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu toprağa verildi
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        KAYSERİ'desobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Adnan (45) ile oğlu Berat İlhami Nalbant'ın (9) cenazeleri, toprağa verildi.

        Tomarza ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Adnan ve oğlu Berat İlhami Nalbant'tan haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 14 Ocak'ta girdikleri evde baba ile oğlunu hareketsiz buldu. Hayatını kaybeden baba ile oğlunun sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi. Tomarza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Adnan Nalbant'ın eşi ile ayrı olduğu, oğlu Berat İlhami'nin hafta içi dedesi İlhami Nalbant'ın yanında, hafta sonları ise babası ile kaldığı belirtildi. Otopsi sonrası cenazeler, Tomarza ilçesine getirildi. Baba ile oğlunun cenazesine, aile üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Namaz sonrası cenazeler, Tomarza İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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