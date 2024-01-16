Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, hurdacılar sitesinde çıkan yangın korkuttu

        KAYSERİ'de Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 20:47 Güncelleme: 16.01.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, hurdacılar sitesinde çıkan yangın korkuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

        Yangın, saat 18.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bulunan Erciyes Hurdacılar Sitesi'nde çıktı. Sitede bulunan bir konteynerde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp, çevredeki sazlık ve hurda malzemelerine de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Sitede hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocasinan'da parklarda çocuklar için toprak alanlar oluşturuldu
        Kocasinan'da parklarda çocuklar için toprak alanlar oluşturuldu
        Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de Tarım ve Orman Bakanlığı İl Tarım Yatırımları Toplantısı yapıldı
        Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu toprağa verildi
        Kayseri'de sobadan zehirlenen baba ile oğlu toprağa verildi
        Kayseri'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması yapıyor
        Kayseri'de trafik polisleri zorunlu kış lastiği uygulaması yapıyor
        Sarıoğlan'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi
        Sarıoğlan'da okuma bayramı etkinliği düzenlendi
        'Senin kanını içeceğim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden sanı...
        'Senin kanını içeceğim' diyerek boşanma aşamasındaki eşini tehdit eden sanı...