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        Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağışların ardından kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:35
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        Erciyes'te kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi'nde son yağışların ardından kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı.

        Kayseri'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nda başlayan kar yağışı, çeşitli aralıklarla sürüyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde de etkili olan yağış sonrası, beyaz örtüyle kaplanan pistlerde kar kalınlığı 110 santimetreyi buldu. Karayolları ekipleri, belirli aralıklarla yağan kar sonrası yolların açılması için çalışıyor. Karla beyaza bürünen bölgede güzel görüntüler oluşurken, yerli ve yabancı turistler de pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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