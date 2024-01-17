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        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Süresiz bir transfer yasağımız yoktur

         KayserisporBasın Sözcüsü Samet Koç, son günlerde kulüp ile alakalı çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Samet Koç, "Süresiz bir transfer yasağımız yoktur. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumdadır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:35
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        Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: Süresiz bir transfer yasağımız yoktur
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         KayserisporBasın Sözcüsü Samet Koç, son günlerde kulüp ile alakalı çıkan haberler hakkında açıklama yaptı. Samet Koç, "Süresiz bir transfer yasağımız yoktur. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumdadır" dedi.

        Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi ve Kulüp Basın Sözcüsü Samet Koç, son günlerde sarı-kırmızılı takım hakkında çıkan 'transfer yasağı' konulu haberler hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yazılı açıklama yapan Koç, "Son birkaç gündür kulübümüzün adı anılarak yapılan kasıtlı haberlerin gerçeği yansıtmadığını bilmelerine rağmen kaynak gösterilmeden sırf itibarsızlaştırma adına yaptırılan haberlerin takipçisi olacağımızı ve hukuki haklarımızı kullanacağımızı belirtmek isterim. Süresiz bir transfer yasağımız yoktur. Geçmişten kalan 5 dosya ödemesi yapıldığı takdirde yeni transferlerimizin tescili yapılabilir durumdadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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