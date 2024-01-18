Kayseri'de 4 büyüklüğünde deprem
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kayseri'nin Yahyalı ilçesi olarak açıkladığı deprem, saat 09.05'te meydana geldi. Yerin 18,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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