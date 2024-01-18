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        5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan sanığa 9 yıl 4 ay hapis

        KAYSERİ'de annesinin baktığı M.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Muhammet V. (18), 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 16:07 Güncelleme: 18.01.2024 - 16:07
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        5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan sanığa 9 yıl 4 ay hapis
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        KAYSERİ'de annesinin baktığı M.D.'ye (5) cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Muhammet V. (18), 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, geçen yıl 16 Haziran'da Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet V., annesinin bakıcılığını yaptığı M.D. isimli kız çocuğu parkta oynadığı sırada oyuncak verme bahanesi ile eve götürüp, cinsel istismarda bulundu. Mağdur çocuğun olaydan sonra durumu annesine anlatması ile şikayet üzerine gözaltına alınan Muhammet V., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

        SUÇUNU KABUL ETTİ

        Davanın geçen yıl kasım ayında görülen ilk duruşmasında, Muhammet V. tutuklanıp, cezaevine konuldu. Kayseri 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, suçlamaları kabul eden Muhammet V., pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Muhammet V.'yi, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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