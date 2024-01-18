Kayserispor - Gençlerbirliği maçının ardından

Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında Kayserispor, sahasında ağırladığı 1´inci Lig ekibi Gençlerbirliği´ne 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar ile Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu açıklamalarda bulundu.

Türkiye Kupası 5´inci Tur maçında 2-1 kaybettikleri Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Çoğu alt yapıdan gelen isimlerle başladığımız maça iyi başladık. Öne geçtik. Daha sonra bana göre penaltı olmayan bir pozisyon sonrası verilen penaltıdan yediğimiz golle skor dengelendi. İkinci yarı pozisyonlar bulduk ama atamadık. Saçma sapan bir geçişten yediğimiz golle kaybettik. Çocuklar da emek verdiler ama olmadı. Maalesef üzerimizde kara bulutlar var. Ben de kendi adıma açıklayamıyorum. Cevabını kendim bulmakta zorlanıyorum. Üzgünüz, en çok da bize gönül veren insanlar vardı. Bugün tribünde gencecik çocuklar destekliyordu. Onları da mutsuz ettik. Umarım bir an önce toparlanıp pazartesi günü bizim için hayati önemi olan İstanbulspor maçı ile Ligde tekrar iyi bir konuma gelmek için mücadele ederiz. Rakibimizi, Gençlerbirliği´ni tebrik ediyorum" dedi.

SİNAN KALOĞLU: KUPADA SON 16'YA KALDIĞIMZI İÇİN MUTLUYUZ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise, "Çocuklar gerçekten bugün çok iyi mücadele ettiler. Genç ağırlıklı bir kadroyla oynadık. Kadroda 16 yaşındaki oyuncularımız da vardı. İyi bir mücadele gösterdiler. Maçın bazı bölümlerinde çok güzel geçişler yakaladık. Final paslarını iyi yapamadık Bundan dolayı maçı önceden koparma fırsatı yakalamadık. Maçı daha önce de koparabilirdik ama güçlü bir takıma karşı oynadık. Süper Lig'in iyi takımlarından birine karşı oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir maç oldu. Bir zafer oldu. Artık son 16'dayız. Devam edeceğiz. Doğru zamanda doğru yerde çocukları oynatmaya gayret ediyorum. Çünkü biz çocukları kazanırken, çocukları kaybetmememiz lazım. Bunun için de doğru zaman ve doğru alan olması lazım. Bugün şans verdiğim genç oyuncularımın performansı beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar´ın konuşması

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2024-01-18 18:16:06