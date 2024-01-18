Yüksek gerilim akımına kapılan çatı ustası öldü
KAYSERİ'de, tamir için çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan Ali Uslu (55), hayatını kaybetti.
KAYSERİ'de, tamir için çıktığı evin çatısında yüksek gerilim hattından geçen akıma kapılan Ali Uslu (55), hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Derebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Çatı tamir ustası Ali Uslu, bir evin çatsında çalışırken yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas edince, elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çatı ustası Ali Uslu'nun cenazesi Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.