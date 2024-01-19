13'üncü yüzyıla ait heykelleri 1 milyon dolara satmaya çalışan şüpheli yakalandı KAYSERİ'de, 13'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikkeyi 1 milyon dolara satmaya çalışan H.A., gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 13'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikkeyi 1 milyon dolara satmaya çalışan H.A., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, H.A.'nın elinde tarihi eser bulundurduğu ve bu eserlere yurt içinde 1 milyon dolara müşteri aradığı ihbarıyla harekete geçti. Ekiplerin, 48 saatlik takibiyle şüpheli, Ankara-Kayseri kara yolunda, gözaltına alındı. Yapılan aramada, 13'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 2 adet erkek ve kadın heykeli ile 3 sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.