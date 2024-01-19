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        13'üncü yüzyıla ait heykelleri 1 milyon dolara satmaya çalışan şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de, 13'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikkeyi 1 milyon dolara satmaya çalışan H.A., gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:25
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        13'üncü yüzyıla ait heykelleri 1 milyon dolara satmaya çalışan şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'de, 13'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen kadın ve erkek heykeli ile 3 sikkeyi 1 milyon dolara satmaya çalışan H.A., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, H.A.'nın elinde tarihi eser bulundurduğu ve bu eserlere yurt içinde 1 milyon dolara müşteri aradığı ihbarıyla harekete geçti. Ekiplerin, 48 saatlik takibiyle şüpheli, Ankara-Kayseri kara yolunda, gözaltına alındı. Yapılan aramada, 13'üncü yüzyıla ait olduğu değerlendirilen 2 adet erkek ve kadın heykeli ile 3 sikke ele geçirildi. Tarihi eserleri satmaya çalışan şüpheli hakkında, 'Kültür ve tabiat varlıklarına muhalefet' suçundan soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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