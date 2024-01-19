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        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı

        KAYSERİ'de esnaf Osman U., borç- alacak nedeniyle tartıştığı Ercan G. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 18:22 Güncelleme: 19.01.2024 - 18:25
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        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
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        KAYSERİ'de esnaf Osman U., borç- alacak nedeniyle tartıştığı Ercan G. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Olay, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde bulunan Kayseri Toptancılar Sitesi 6210'uncu Sokak'ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Ercan G. ile arasında borç- alacak meselesi olduğu ileri sürülen esnaf Osman U. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Ercan G., belinden çıkardığı tabancayla Osman U.'yu sağ bacağından vurarak, yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralı Osman U.'yu, Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Ercan G.'yi, yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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