Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kahvehaneci cinayeti sanığına `tahrik´ indirimi ile verilen 18 yıl hapis cezası onandı

        KAYSERİ'de, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz'ü (51), bıçaklayarak öldüren Ömer Alp Göker´e yerel mahkemenin, 'tahrik' indirimi uygulayarak verdiği 18 yıl hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:59 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kahvehaneci cinayeti sanığına `tahrik´ indirimi ile verilen 18 yıl hapis cezası onandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, kahvehane sahibi Süleyman Cingöz'ü (51), bıçaklayarak öldüren Ömer Alp Göker´e yerel mahkemenin, 'tahrik' indirimi uygulayarak verdiği 18 yıl hapis cezası kararı, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Olay, 23 Mayıs 2022'de, Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi 326'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kahvehane sahibi Süleyman Cingöz ile müşterisi Ozan G. tartıştı. Tartışma sonrası Ozan G., kuzeni Ömer Alp Göker'i çağırdı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ömer Alp Göker, eline geçirdiği bıçakla Süleyman Cingöz'ü ağır yaraladı. Cingöz'ün oğlu B.C. ile yeğeni Hacı Osman C. de ellerine geçirdiği sopalarla Ozan G. ve Ömer Alp Göker'e vurdu. Süleyman Cingöz, hayatını kaybederken, diğer 3 kişi de birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında olay sonrası tutuklanan müşteki sanık Ömer Alp Göker hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet istendi. Tutuksuz sanıklar Ozan G., Hacı Osman C. ve B.C. hakkında ise 'silahla basit yaralama'dan dava açıldı.

        Geçen yıl 15 Mart'ta görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Alp Göker ile müşteki sanıklardan ölen Cingöz'ün oğlu B.C., Hacı Osman C. ile Cingöz'ün şikayetçi eşi, kızları, ağabeyleri ve kız kardeşleri hazır bulundu. Duruşmadaki ifadesinde müşteki sanık Ömer Alp Göker, "5 kişi üstüme saldırdı. Süleyman'ı öldürme kastım yoktu. Kendisini ne tanırdım ne de bilirdim. Burası normal bir emeklinin gidip, çay içtiği ve gazete okuduğu bir kahvehane değildi. Gece geç saatlere kadar açık bir kumarhaneydi. Ben oraya kuzenim Ozan'ı almaya gitmiştim. Bana küfredip, saldırmaya başladılar. Benim yarım saat içinde hayatım karardı. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Bir anda olan bir şey. Kendimi savunmak amacıyla yaptım" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ömer Alp Göker'i, 'kasten öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'tahrik' indirimi uygulayarak cezasını 18 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanık Ozan G.'nin ise 'yaralama' ve 'suç üstlenme' suçundan 10 ay hapis, tutuksuz sanıklardan Hacı Osman C.'nin de 'yaralama' suçundan 3 ay 22 gün, sanık B.C.'nin ise aynı suçtan 2 bin 240 TL para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

        İSTİNAF KARARI ONADI

        Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oybirliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        Cani baba 3 kadını katletmişti! Melike'yi de vurdular!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Kenetlenme için geri sayım
        Kenetlenme için geri sayım
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        İSKİ doluluk oranını açıkladı... Barajlar o veriye çok yakın!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        14 yaşında ölü bulunmuşlardı... İkisinin de dersleri iyiymiş!
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Çağlar Söyüncü adım adım Fenerbahçe'ye
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Ankara ve İstanbul'un İl Milli Eğitim Müdürleri değişti
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Meteoroloji saat verdi! İstanbul Valiliği uyarıda bulundu! Marmara için "sarı" alarm!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        İşte Türkiye'nin 49. 'milli parkı'
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        Öğretmenlere kaşıkla velilere kepçeyle zam
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var

        Benzer Haberler

        Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Kayserispor, İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı
        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
        Borç- alacak nedeniyle tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladı
        Özvatan'da 241 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Özvatan'da 241 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
        Yeniden aday olan Büyükkılıç, meşaleler ve karanfillerle karşılandı
        Yeniden aday olan Büyükkılıç, meşaleler ve karanfillerle karşılandı
        Palancıoğlu, öğrencilere karne dağıttı
        Palancıoğlu, öğrencilere karne dağıttı