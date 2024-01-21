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        Talasgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:20
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        Talasgücü Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 2-0
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        STAD:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Sercan Yılmaz, Berkay Salman, Hakan Dursun

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz, Arda Belen, Erkan Kapar, Berkay Öztuvan (Dk.58 Osman Buğra), Cihan Aydın (Dk.86 Murat Demirezen), Canberk Soykuvvet (Dk.86 Oğuzhan Turan), Taylan Özgün (Dk.78 Ramazan Taş), Hasan Türkyılmaz (Dk.86 Yusuf Sefa), Ertuğrul Yıldırım

        TARSUS İDMAN YURDU: Mustafa Öztürk - Cemal Kavalcı, Melih Şen, Mert Özdestici, Ömerhan Çıldır, Furkan Küçükkara (Dk.58 Metehan Kavalcı), Yiğit Eren Elmas, Mustafa Köseoğlu, Sait Yıldırım, Tugay Cicili, Mehmet Yeşilot (Dk.73 Yunus Öztürk)

        GOLLER: Dk.4, Dk. 67 Taylan Özgün (Talasgücü Beldiyespor)

        SARI KARTLAR: Hasan Türkyılmaz, Arda Belen (Talasgücü Beldiyespor) Mustafa Köseoğlu, Mert Özdestici, Cemal Kavalcı, Mustafa Öztürk (Tarsus İdman Yurdu)

        KIRMIZI KART: Dk.64 Cemal Kavalcı (Tarsus İdman Yurdu)

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 16´ncı haftasında sahasında ağırladığı Tarsus İdman Yurdu'nu Taylan Özgün'ün attığı gollerle 2-0'lık skorla mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-21 16:16:24

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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