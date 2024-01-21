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        Kayserispor taraftarları, İstanbulspor maçı öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu

        Kayserispor taraftarları, sarı-kırmızılı ekibin yarın İstanbulspor ile oynayacağı müsabaka öncesi kulüp tesislerine gelerek futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 19:45 Güncelleme: 21.01.2024 - 19:50
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        Kayserispor taraftarları, İstanbulspor maçı öncesi takıma moral ziyaretinde bulundu
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        Kayserispor taraftarları, sarı-kırmızılı ekibin yarın İstanbulspor ile oynayacağı müsabaka öncesi kulüp tesislerine gelerek futbolculara moral ziyaretinde bulundu.

        Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı kaybeden Kayserispor, ligin 21´inci haftasında yarın saat 20.00'de sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takımın taraftarı İstanbulspor maçı öncesi son antrenmanda kulüp tesislerine moral ziyaretinde bulundu.

        Bütün futbolcuları alkışlayan Kayserispor taraftarları meşale yakıp tezahüratta bulunduktan sonra tesislerden ayrıldı. Kayserisporlu futbolcular ise İstanbulspor maçından önceki son idmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Antrenmandan detaylar

        -Taraftarların idmanı ziyareti

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-21 19:45:18

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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