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        Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik

        Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Kötü sonuç herkesin moralini bozuyor. Böyle olsun istemezdik. Artık önümüze bakacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 22:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 23:00
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        Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın: Böyle olsun istemezdik
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        Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Kötü sonuç herkesin moralini bozuyor. Böyle olsun istemezdik. Artık önümüze bakacağız" dedi.

        Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında İstanbulspor´a sahasında 1-0´lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu.

        Mağlubiyetin kötü bir şey olduğunu söyleyen Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın, "Maçı almayı çok istiyorduk. Bizim de tanımlayamayacağımız bazı olaylar oluyor. Bir performans düşüklüğümüz var. Bu tür sonuçlar almayı istemiyoruz. Teknik heyet de çok çalışıyor. Bunu çıkış maçı olarak değerlendiriyorduk ama olmadı. Önümüzde çok maç var. Çalışmaktan başka çaremiz yok. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Puanları da bu oyuncularla aldık. Kötü sonuç herkesin moralini bozuyor. Böyle olsun istemezdik. Artık yapacak bir şey yok. İstanbulspor´u tebrik ediyoruz. Artık önümüze bakacağız" dedi.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -Kayserispor Başkanvekili Nurettin Açıkalın´ın konuşması

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-22 22:58:21

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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