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        Kayserispor'da 12 sezon sonra bir ilk

        Kayserispor, 2010-2011 sezonunun ardından ilk defa Süper Lig'de üst üste çıktığı 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 12:58 Güncelleme: 23.01.2024 - 13:00
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        Kayserispor'da 12 sezon sonra bir ilk
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        Kayserispor, 2010-2011 sezonunun ardından ilk defa Süper Lig'de üst üste çıktığı 6 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. 

        Süper Lig'e bu sezon Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, ilk 15 haftalık periyotta 8 galibiyet, 5 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Puan cetvelinde 3´üncü sıraya kadar yükselen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 6 maçı kaybederek 21´nci haftayı 10´uncu sırada tamamladı. Kayseri ekibi dün oynanan İstanbulspor maçının uzatma dakikasında yediği golle mağlup olurken bu sezon 6 maç üst üste galibiyet yüzü göremedi. 12 yıl sonra ilk kez 6 maç üst üste yenilen sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda ise Mart-Nisan döneminde çıktığı 6 karşılaşmada, Manisaspor'a 2-1, Sivasspor'a 1-0, Beşiktaş'a 4-2, Kasımapaşa'ya 3-1, Gençlerbirliği'ne 4-1 ve Konyaspor'a ise 3-1 yenilmişti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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