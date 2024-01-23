Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Öğretmen ve öğrenciler, kendi ürettikleri boya ile okullarını boyadı

        KAYSERİ'de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kimya bölümünde üretilen boyalarla okullarını boyadı. Okul Müdürü Özay Besim, "Uzun yıllar boyunca bu okulun tadilat ve tamirat işlemleri dışarıdan herhangi bir destek alınmadan yapılmış. Biz de bugün geçmişe bir vefa, beraberlik duygusunu artırma ve öğrencilerimize daha nezih bir ortam sunma adına yarıyıl tatilinde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okula geldik. Kimya bölümünde kendi ürettiğimiz boyalarla okulumuzu boyuyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 23.01.2024 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmen ve öğrenciler, kendi ürettikleri boya ile okullarını boyadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, kimya bölümünde üretilen boyalarla okullarını boyadı. Okul Müdürü Özay Besim, "Uzun yıllar boyunca bu okulun tadilat ve tamirat işlemleri dışarıdan herhangi bir destek alınmadan yapılmış. Biz de bugün geçmişe bir vefa, beraberlik duygusunu artırma ve öğrencilerimize daha nezih bir ortam sunma adına yarıyıl tatilinde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okula geldik. Kimya bölümünde kendi ürettiğimiz boyalarla okulumuzu boyuyoruz" dedi.

        Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kimya bölümünde, uzun yıllardır boya üretimi devam ediyor. Okulda öğrenciler tarafından üretilen boyalar, il ve ilçelerdeki birçok okulun tadilatında kullanılıyor. Kurulduğu günden itibaren kendi ihtiyaçlarını dışarıdan destek almadan karşılayan okulda, yarıyıl tatiline girilmesiyle birlikte boyama çalışmaları başlatıldı. Okula gelen öğretmen ve öğrenciler, sınıfları ve koridorları kendi ürettikleri boyalarla boyadı. 2 çocuğuyla birlikte boya yapmak için okula gelen Tesisat ve İklimlendirme Alanı Öğretmeni Mustafa Kemal Öztürk, "5 yıldır okulumuzda görev yapmaktayım. Okulumuzun boya ve badana ihtiyacı vardı, çocuklarımla birlikte badana yapmaya geldik. Boyayı kendimiz üretiyoruz ve bütün aşamalarını okulumuzda yapıyoruz. Aynı zamanda döner sermaye kapsamında ürünlerimiz dışarıya satılıyor. Kendimizin de ihtiyacı olunca ürettik ve okulumuzu boyuyoruz" ifadelerini kullandı.

        'PİYASAYA SAHA ELEMANLARI YETİŞTİRMİŞ OLUYORUZ'

        Okul Müdürü Özay Besim ise okullarının köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade ederek, "1945 yılından beri eğitim öğretimi devam ediyor. İçinde bulunduğumuz bu binayı okulumuz öğrencileri ve öğretmenleri birlikte yapmışlar. Kayseri'de inşaat bölümüne sahip tek okuluz. Uzun yıllar boyunca bu okulun tadilat ve tamirat işlemleri dışarıdan herhangi bir destek alınmadan yapılmış. Biz de bugün geçmişe bir vefa, beraberlik duygusunu artırma ve öğrencilerimize daha nezih bir ortam sunma adına yarıyıl tatilinde öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okula geldik. Kimya bölümünde kendi ürettiğimiz boyalarla okulumuzu boyuyoruz. Böylece hem üretim konusunda hem de öğrencilerimize uygulamada alan oluşturmuş oluyoruz. Piyasaya saha elemanları yetiştirmiş oluyoruz" diye konuştu.

        Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da şöyle konuştu:

        "Bu okulumuz eski adıyla Yapı Sanat, şimdiki adıyla Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesidir. Burada hem üretiyor aynı zamanda da diğer okullarımızla birlikte bir etkinlikle bu şekilde boya yapıyoruz. Yaptığımız boya, Mimarsinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretiliyor. Üretilen boyalarımızla kendi okulumuzu hem de il ve ilçemizde bulunan okullarımızı boyuyoruz. Buradaki öğrencilerimizin çalışıp bunu uygulaması bizim için çok önemli. Öğrencilerimizle birlikte gönüllü öğretmenlerimizde okullarımızı daha iyi bir hale getirmeye çalışıyorlar."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kocasinan Akademi Tesisi 10 Şubat'ta açılacak
        Kocasinan Akademi Tesisi 10 Şubat'ta açılacak
        Kayserispor'da 12 sezon sonra bir ilk
        Kayserispor'da 12 sezon sonra bir ilk
        Büyükşehir Belediyesi geçen yıl içme suyu için 324 milyon yatırım yaptı
        Büyükşehir Belediyesi geçen yıl içme suyu için 324 milyon yatırım yaptı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti
        Başkan Büyükkılıç, KAYMEK İhtisas Merkezi'ni ziyaret etti
        Erciyes Kayak Merkezi, İngiliz medyasında yer aldı
        Erciyes Kayak Merkezi, İngiliz medyasında yer aldı