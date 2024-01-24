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        Kayseri'de yasa dışı bahis oynayanlara operasyon; 27 gözaltı

        KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayıp, 223 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 27 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 24.01.2024 - 16:30
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        Kayseri'de yasa dışı bahis oynayanlara operasyon; 27 gözaltı
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        KAYSERİ'de yasa dışı bahis oynayıp, 223 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirlenen 27 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri, yasa dışı bahis oynayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 5 ay süren teknik takip sonucu şüphelilerin ücret karşılığı anlaştıkları işsiz kişiler adına bankalardan hesap açtırdıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca bu kişiler üzerine GSM hattı çıkarttıkları tespit edildi. Şüphelilerin bu kişilerin hesap bilgileri üzerinden bahis oynadıkları ve bu yöntemle son 9 ayda 223 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirtildi. Bu bilgiler ışığında yasa dışı bahis oynadığı belirlenen 27 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, banka ve kredi kartı, GSM sim kartları, ruhsatsız av tüfeği ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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