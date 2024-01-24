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        Kamyonla geri manevra yaparken 12 yaşındaki çocuğunu ezdi

        KAYSERİ'de, D.T.'nin kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı oğlu 12 yaşındaki M.T.  hayatını kaybetti. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:38 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:40
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        Kamyonla geri manevra yaparken 12 yaşındaki çocuğunu ezdi
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        KAYSERİ'de, D.T.'nin kamyonuyla geri manevra yaparken çarptığı oğlu 12 yaşındaki M.T.  hayatını kaybetti. 

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 45'inci Caddede meydana geldi.  İddiaya göre, baba D.T. ile oğlu M.T., yatak süngerleri üreten fabrikaya kamyonla malzeme getirdi. M.T.'nin araçtan indiği sırada kamyona geri manevra yapan D.T., oğluna çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede M.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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