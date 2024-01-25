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        Kayseri'de arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:47 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:50
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        Kayseri'de arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı (2)
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        GÖRÜNTÜYÜKAYDEDEN PAZARCI KONUŞTU

        Kayseri'de eğitim uçuşu sırasında arızalanan askeri uçak, zorunlu iniş yaptı. Uçakta hasar oluşurken, alçak uçuş kameralara yansıdı. Görüntüleri cep telefonu ile kaydeden pazarcı Muhammed Aytekin DHA'ya açıklamalarda bulundu.

        Kayseri Yeni Hal Binası'nda ürünleri alarak pazar yerine gittiklerini söyleyen Muhammed Aytekin, "Hala şok içindeyim. Halden çıkıp malzemelerimizi aldık. Pazar yerimize doğru giderken karşımızda uçak geldiğini fark ettik. Şok oldum. Ağabeyimle birbirimize baktık, 'Sağa çek üstümüze geliyor' dedim. Hemen cep telefonu kameramı açıp videoya aldım. Baya bir alçaktan geçti. Aydınlatma direğinin bir boy daha üzerindeydi. Başka insanlarda araçlarını kenara çekip durdu. Uçağın düştüğünü anladım. Çünkü, uçak alçakta olduğu zaman yalpalamaya ve dönmeye başladı. Havalimanına iniş yapamazdı. Üzüldüm. İnşallah bir şey olmaz dedim" ifadelerini kullandı.

        'İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞIYORUM'

        Korktuklarını da söyleyen Aytekin, "Ecelimiz geldi diye düşündüm. Gerçekten üzerimize doğru geliyordu. Sonradan toparladı. Pilot uçağı havada tutmaya çalıştı. Çok şükür verilmiş sadakamız varmış.İlk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Baya korktum. Pilot çok sağlam ve iyi bir pilotmuş işi rast gitsin insanlara tehlikeye atmadı. Videoyu kaydederken de bu kadar yayılacağını tahmin etmiyordum" dedi.

        'ARABAYI KENARA ÇEKİP, KAÇACAKTIK'

        Muhammed Aytekin'in ağabeyi Hakan Aytekin ise, kamyoneti kendisinin sürdüğünü anlatarak, "Sabah 9 civarında kardeşim ile halden geliyorduk. O fark etti. Halk otobüsünü sollamıştık. Uçağı bir anda karşımızda gördük, yüreğimiz hopladı. Uçak pilotuna gerçekten çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok korktum. Arabayı hemen kenara çektim. Kardeşim de o sıra telefonun kamerasına sarılmış. Üzerimize düşecek zannettiğim için arabayı kenara çekip stop ettim ve kaçacaktık"  diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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