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        Kayserisporlu Uzodimma ameliyat oldu

        Kayserisporlu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle cerrahi operasyon geçirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:54 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:55
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        Kayserisporlu Uzodimma ameliyat oldu
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        Kayserisporlu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle cerrahi operasyon geçirdi.

        Kayserisporlu futbolcu Anthony Uzodimma, sol dizindeki kıkırdak yaralanması nedeniyle İstanbul´da özel bir hastanede ameliyat oldu. 24 yaşındaki sol bek ile ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamad, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        2019 senesinde Kayserispor´a gelen Nijeryalı futbolcu Anthony Uzodimma, bu sezon 12 maçta forma giyerken, 1 de gol attı.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-26 13:54:27

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