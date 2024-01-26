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        Cip ile seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı

        KAYSERİ´de Muhammet Ali M. cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B.'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 18:25 Güncelleme: 26.01.2024 - 18:30
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        Cip ile seyir halindeyken silahlı saldırıda yaralandı
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        KAYSERİ´de Muhammet Ali M. cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B.'nin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Belsin 19 Mayıs Mahallesi Taha Carım Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Ali M., yönetimindeki 38 AJC 476 plakalı cip ile trafikte seyir halindeyken, Mehmet Akif B. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Muhammet Ali M., tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Muhammet Ali M., Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi Mehmet Akif B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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