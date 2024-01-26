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        Kayserispor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım Uçar'dan boşalan teknik adamlık görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 23:21 Güncelleme: 26.01.2024 - 23:25
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        Kayserispor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı
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        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı-kırmızılı takım Uçar'dan boşalan teknik adamlık görevine Burak Yılmaz'ı getirdi.

        Süper Lig'de teknik direktör Recep Uçar yönetimde aldığı başarılı sonuçlarla 3'üncü sıraya kadar yükselen Kayserispor, Uçar yönetiminde çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı. Ligde üst üste aldığı başarısız sonuçların ardından Kayserispor, teknik direktör Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Sarı kırmızılı takımda Uçar'dan boşalan teknik direktörlük görevine ise son olarak Beşiktaş'ta görev yapan Burak Yılmaz getirildi. Yılmaz'ın yarın Kayseri'ye geleceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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