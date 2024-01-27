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        Sehpalardan 2 kilo uyuşturucu çıktı

        KAYSERİ´de, sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 27.01.2024 - 12:00
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        Sehpalardan 2 kilo uyuşturucu çıktı
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        KAYSERİ´de, sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.C. ve A.M.'nin doğu illerinden kente uyuşturucu getirdiği bilgisini aldı. Bunun üzerine şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada sehpaların üst bölümünü oluşturan 2 ahşap levha arasına gizlenmiş 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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