Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 94 - 77
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Çağlar Özkan, Burak Aktaş, Sait Nedim Çelik
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 7, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 6, Hamby 30, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 11, Candan Eylül 3, Petronyte 17, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Bircan
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Nisanur Barmakçı 1, Walker 19, Fontaine 16, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 8, McCarty 22, Fatma Dikmen , Feryal Defne 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba
PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 28 - 14 Devre: 48 - 40 3´üncü Periyot: 72 - 59 4´üncü Periyot: 94 - 77
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22´nci haftasında Çankaya Üniversitesi´ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 94 - 77´lik skorla kazandı.
Müsabakanın en skorer 30 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Hamby oldu.
DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN
2024-01-28 17:52:48
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