Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 94 - 77

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Çağlar Özkan, Burak Aktaş, Sait Nedim Çelik

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 7, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 6, Hamby 30, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 11, Candan Eylül 3, Petronyte 17, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Bircan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Nisanur Barmakçı 1, Walker 19, Fontaine 16, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 8, McCarty 22, Fatma Dikmen , Feryal Defne 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba

PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 28 - 14 Devre: 48 - 40 3´üncü Periyot: 72 - 59 4´üncü Periyot: 94 - 77

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22´nci haftasında Çankaya Üniversitesi´ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 94 - 77´lik skorla kazandı.

Müsabakanın en skorer 30 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Hamby oldu.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

2024-01-28 17:52:48