Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 94 - 77

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 28.01.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Melikgazi Kayseri Basketbol - Çankaya Üniversitesi: 94 - 77
        ABONE OL
        ABONE OL

         

        SALON: Kadir Has

        HAKEMLER: Çağlar Özkan, Burak Aktaş, Sait Nedim Çelik

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Cuic 7, Ellenberg 18, Fatmanur Karakaş 6, Hamby 30, Merve Arı 2, Ayşegül Günay Aladağ 11, Candan Eylül 3, Petronyte 17, Goncagül Kavak, Damla Gezgin, Nazlı Bircan

        ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Nisanur Barmakçı 1, Walker 19, Fontaine 16, Gülse Uğur 4, Melike Yalçınkaya 8, McCarty 22, Fatma Dikmen , Feryal Defne 3, Gizem Tüzün 4, Melike Tuğba

        PERİYOTLAR: 1'inci Periyot: 28 - 14 Devre: 48 - 40 3´üncü Periyot: 72 - 59  4´üncü Periyot: 94 - 77

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 22´nci haftasında Çankaya Üniversitesi´ni ağırlayan Melikgazi Kayseri Basketbol, maçı 94 - 77´lik skorla kazandı.

        Müsabakanın en skorer 30 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol´dan Hamby oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-01-28 17:52:48

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehir'de açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        İstanbul'da kilisede silahlı saldırı
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Kilisedeki saldırıya siyasilerden sert tepki!
        Tek gol var!
        Tek gol var!
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        İklim aktivistleri Mona Lisa tablosuna saldırdı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Nazan Saatçi'den Kemal Sunal itirafı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        Gezeravcı gençlerin sorularını yanıtladı
        İnternette sevgili aramış
        İnternette sevgili aramış
        Süper Lig'in rekor satışları
        Süper Lig'in rekor satışları
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Tuncay Aksoy uyanık şah damarı ameliyatı ile hayata döndü
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        Sacha Boey transferi resmen açıklandı
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda "24 metre" tartışması!
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Arda Güler'den "Devamı gelecek" mesajı
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Ayasofya'ya adını kazıyan Viking
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Dünyanın en büyük yolcu gemisi yola çıktı
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı ve buzlanma uyarısı!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        Ünlü işletmeci vahşet kurbanı oldu!
        MTV ödemesinde son 4 gün
        MTV ödemesinde son 4 gün
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
        Fenerbahçe, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

        Benzer Haberler

        Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı sürüyor
        Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerinde ücretsiz çay ve çorba ikramı sürüyor
        Kocasinan'da "Aile ve Çocuk İletişim" semineri düzenlendi
        Kocasinan'da "Aile ve Çocuk İletişim" semineri düzenlendi
        Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi
        Burak Yılmaz için imza töreni düzenlendi
        Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı
        Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde bulundu
        Teknik direktör Recep Uçar, Kayserispor için veda mesajı yayımladı:
        Teknik direktör Recep Uçar, Kayserispor için veda mesajı yayımladı: