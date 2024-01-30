Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Pazarcıya silahlı saldırı davasında 18 yıl hapis ile 2 beraat kararı

        KAYSERİ'de pazarcı Umut O.'ya (26) yönelik saldırı sırasında 2 esnafın yaralanmasına ilişkin davada sanıklardan Abdullah Taşdemir (31) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; babası ve kardeşi beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazarcıya silahlı saldırı davasında 18 yıl hapis ile 2 beraat kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de pazarcı Umut O.'ya (26) yönelik saldırı sırasında 2 esnafın yaralanmasına ilişkin davada sanıklardan Abdullah Taşdemir (31) 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı; babası ve kardeşi beraat etti.

        Olay, geçen yıl 8 Ağustos'ta saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki pazar yerinde meydana geldi. Pazarcı Umut O.'nun tezgahına, husumet yaşadığı Abdullah Taşdemir, babası K.T. (51) ve kardeşi T.T.'nin (22) bulunduğu otomobilden tabanca ile ateş açıldı. Bu sırada pazarcılar Harun K. (22) ile İbrahim E. (15) yaralandı. 2 yaralı Kayseri Şehir Hastanesi'ne tedavi görüp, taburcu edilirken, kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.

        DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanıklar hakkında 'kasten yaralama', 'yaralama' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından dava açıldı. Mahkeme, dosyada yaptığı incelemede, atılan mermi ve bulunan kovan sayısı, mermilerin mağdurları öldürecek nitelikte kafa hizasından geçmesi, tarafların aralarındaki husumetin derinliği ve bu husumetin adam öldürmeye teşebbüs edecek bir husumet olduğunun anlaşıldığı gerekçesiyle söz konusu suçun ağır cezalık olması nedeniyle görevsizlik kararı vererek, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

        KARAR DURUŞMASI YAPILDI

        Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına; tutuklu sanıklar Abdullah Taşdemir ile kardeşi T.T. ve ilk duruşmada serbest bırakılıp, ancak başka suçtan dolayı cezaevinde olan baba K.T. katıldı. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar, beraatlerini istedi. K.T.'nin avukatı Hacı Ağca da müvekkilin olay ile ilgili bir alakasının olmadığını belirterek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Abdullah Taşdemir'i 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 10 yıl, 'vahim nitelikte silah bulundurma' suçundan 6 yıl, 'kasten yaralamadan' 1 yıl 6 ay, 'yaralama' suçundan da 6 ay olmak üzere toplam 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. T.T. ile K.T. ise tüm suçlardan beraat etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim beyannamesini açıkladı! İ
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        Bakan Fidan'dan Montrö açıklaması
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        İsrail'den Batı Şeria'da hastaneye baskın
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        Aslan Fransa'ya kanatlandı!
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        En büyük tehlike! Yüzde 99’umuz onu soluyor
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        Henüz 6 yaşında... Ödevini yapıp gaza basıyor!
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Aşı uyarısı! "Çok gebe kayıplarımız oldu" diye duyurdu!
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Maldivler'de vekillerin yumruk yumruğa kavgası
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        Ökkeş Kavak için yeniden tutuklama kararı
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"

        Benzer Haberler

        Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapse çarptırıldı
        Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapse çarptırıldı
        Pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis c...
        Pazar yerinde biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan sanığa 12,5 yıl hapis c...
        KASKİ personeli 200 ünite kan bağışladı
        KASKİ personeli 200 ünite kan bağışladı
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırı...
        Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırı...
        Kocasinan'a hububat eleme ve paketleme tesisi kurulacak
        Kocasinan'a hububat eleme ve paketleme tesisi kurulacak
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında dava aç...
        Milli sporcu Buket Kaya'nın öldüğü trafik kazasında sürücü hakkında dava aç...