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        Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk´ü transfer etti

        TFF 3´üncü Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, devre arası transfer döneminde Altay´dan İbrahim Öztürk´ü transfer etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 15:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:00
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        Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk´ü transfer etti
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        TFF 3´üncü Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, devre arası transfer döneminde Altay´dan İbrahim Öztürk´ü transfer etti.

        Bu sezon TFF 3´üncü Lig´e yükselen ve 1´inci Grup'ta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, devre arası transfer döneminde 1´inci Lig ekibi Altay´dan 42 yaşındaki stoper İbrahim Öztürk´ü kadrosuna kattı. İmza törenine Talas Belediye Başkanı ve Talasgücü Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ve teknik direktör Halil Aslan katıldı. Altay'dan Talasgücü Belediyespor'a gelen İbrahim Öztürk, "Başkanımızın futbola bakışı ve projeleri burada olmamın en önemli etkisiydi. Erciyesspor´da başladığım süreci şampiyonlukla taçlandırmıştık. Bir yıl burada emek verdikten sonra ayrıldım. Sonrasında uzun süreler başka takımlarda mücadele ettim. Çok da takım gezmedim. Genelde gittiğim takımlarda kalıcı oldum. Bu yüzden de ayrılıklar da zor oldu. Duygusallık daha çok ön plana geldi. Ama burası benim şehrim, benim takımım. İyisiyle kötüsüyle yaşanmışlığın çok fazla olduğu şeyler kazandım" ifadelerini kullandı. 

        Sözlerini sürdüren Öztürk, "Yenileceksin, yeneceksin ki mücadelenin içerisine gireceksin rekabet olacak. Asıl eğlenceli kısmı orası aslında. Bu süreci yaşadım. Böyle bir güzel bir projenin içinde bulunmaktan sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. İlk günkü heyecanım gibi bugün hala heyecanlıyım. Burada şampiyonlukla başladım, ayrıldım. İnşallah kariyerimin sonunda da son şampiyonluğu da yaşayıp farklı da görevlerde devam etmek nasip olur. Takım olarak baktığınız zaman profesyonel anlamda bu ligin yeni takımıyız. Bu süreç kolay geçmiyor. Geçişler her zaman için zordur. Bunun da farkındayız. Biz güçlü bir aile olduğumuz sürece başaramayacağımız şey yok" diye konuştu.

        Açıklamaların ardından İbrahim Öztürk, kendisini 1.5 seneliğine Talasgücü Belediyesporlu yapan imzayı attı.  

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        -İbrahim Öztürk'ün konuşması

        -İmza töreni

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-02-01 15:58:14

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