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        Sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen müebbet hapis onandı

        NEVŞEHİR'de 2 çocuk annesi sevgilisi Pınar Can'ı (33), kaldıkları otel odasında bıçaklayarak öldüren Halis Demirdaş'a (29) verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 16:10
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        Sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen müebbet hapis onandı
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        NEVŞEHİR'de 2 çocuk annesi sevgilisi Pınar Can'ı (33), kaldıkları otel odasında bıçaklayarak öldüren Halis Demirdaş'a (29) verilen müebbet hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

        Halis Demirdaş, sevgilisi Pınar Can ile birlikte 27 Şubat 2021'de akşamüzeri kent merkezindeki bir otele gitti. Çift kaldıkları odada henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demirdaş, Pınar Can'ı boğaz ve göğsünden bıçakladı. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Pınar Can´ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Halis Demirdaş, tutuklandı.

        Nevşehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Halis Demirdaş, geçen yıl görülen karar duruşmasında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        İSTİNAF KARARI ONADI

        Taraf avukatları, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. 1'inci Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği de belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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