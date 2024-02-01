Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1-3 metre yüksekliğinde tsunami meydana gelebilir

        YÜKSEK inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kaymada oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:48 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Japon Deprem Uzmanı Moriwaki: Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1-3 metre yüksekliğinde tsunami meydana gelebilir
        ABONE OL
        ABONE OL

        YÜKSEK inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kaymada oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir" dedi.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli'ne, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, konuşmacılar ve vatandaşlar katıldı. Düzenlenen programda konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, "Kuzey Anadolu Fay hattı dünyadaki büyük fay hatlarından bir tanesidir. Endonezya ve Malezya'dan başlayarak Hindistan, Afganistan, Irak, Azerbaycan, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya'ya  gidiyor. Bu hat, uzun ve büyük bir fay hattı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

        '3 METRE YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ OLABİLİR'

        Depremin ardından tsunamilerin de meydana gelebileceğini belirten Moriwaki, "Deprem nerede olabilir' diye soracak olursanız, öncelikle Kıbrıs'ın Güneyinde olabilir. Denizin içinde bir deprem oluyorsa tsunami de oluyor. Mesela bir bardağı salladığınızda küçük bir dalga meydana geliyor. Ama büyük bir kovayı salladığınızda dalga büyük oluyor. Bunun için Japonya'da meydana gelen depremlerde tsunami büyük oluyor. Dünyanın en büyük depremi Şili'de oldu. O anda Japonya'da bir şey yoktu. Ama 23 saat sonra bize 5-7 metre yüksekliğinde tsunami geldi. Akdeniz, Ege ve Marmara'da genel olarak 1 metre yüksekliğinde tsunaminin meydana gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizin bazı derin yerlerinde depremle birlikte kayma da oluyorsa 3 metre yüksekliğinde tsunami olabilir" diye konuştu.

        'DEPREM OLMA İHTİMALİ SIFIR DEĞİL'

        Kayseri'de meydana gelen depremlere değinen Moriwaki, "Kayseri'de 1717 ve 1835 yılında depremler oldu. Uzun zaman önce olduğu ve bunu göremediğiniz için hatırlamıyorsunuz. Kayseri'de 1'inci ve 2'nci derecede tehlikeli bölge yok. 3'üncü derecede tehlikeli bölge var. Kayseri'de tabiki de fay hattı var. Ama Marmara, İstanbul, İzmit ve İzmir bölgelerine göre Kayseri daha şanslı diye söyleyebiliriz. Ama deprem olma ihtimali sıfır değil" dedi.

        'ÇOCUKLARIMIZI BİLGİLENDİRMEMİZ GEREKİYOR'

        Erü Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise depreme karşı ilkokuldan itibaren çocukların bilgilendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

        "Depremi sadece yıl dönümünde değil, deprem gerçeğini her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim mutlaka deprem anında nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili ilkokuldan hatta anaokulundan itibaren tatbikatlar yaparak çocuklarımızı, gençlerimizi muhtemel bir deprem senaryosu için geliştirmemiz ve acil durumda ne yapacakları ile ilgili bilgilendirmemiz gerekiyor. Bunları her zaman sıcak tutmamız gerekiyor. İmkan varsa ayda bir bu provalar yapılabilir. Biz ERÜ olarak yeni bir hastane projesi hayata geçirmek istiyoruz. İzolatörlü olarak bir hastane yapacağız. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi depremden korktuğumuzdan değil, deprem anında muhtemel bir ameliyat hizmetinin aksamadan devam etmesini sağlamaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        'Üşümesin' diye aldığı yolcu vurdu! "Bazı insanlara güvenme!'"
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Kocaeli'de hareketli anlar! Fabrikadakileri rehin aldı
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        Ryan Kent'in transferi iptal oldu!
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        KADES'ten yardım istedi, eve gelen polisi vurdu
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Lewis Hamilton resmen Ferrari'de!
        Nereden nereye...!
        Nereden nereye...!
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        Fatih'teki cinayette yeni ayrıntılar
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        10 soruda 2024-YKS hakkında merak edilenler
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Türkiye'nin hikayesi ne?
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Gaziantep'teki dehşette can kaybı 4'e çıktı!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da bir ayrılık daha!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        İngiltere'de yeni dönem! Eczacılar tedavi edebilecek
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Selçuklu sultanlarının hastalıkları ve ölüm nedenleri belirlendi
        Aidat şampiyonları
        Aidat şampiyonları
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Depremin yıldönümünde konutlar hazır
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Fed faiz indirimini ne zaman yapacak?
        Suşi ustası teröristler!
        Suşi ustası teröristler!

        Benzer Haberler

        Japon deprem uzmanı Yoshinori, "Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli"ne kat...
        Japon deprem uzmanı Yoshinori, "Kayseri 1. Deprem Farkındalık Paneli"ne kat...
        Kuzenini istismardan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Kuzenini istismardan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Talasgücü Belediyespor, Altay'dan İbrahim Öztürk'ü transfer etti
        Talasgücü Belediyespor, Altay'dan İbrahim Öztürk'ü transfer etti
        Sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen müebbet hapis...
        Sevgilisini otel odasında bıçaklayarak öldüren sanığa verilen müebbet hapis...
        Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk´ü transfer etti
        Talasgücü Belediyespor, İbrahim Öztürk´ü transfer etti
        Kocasinan'da kentsel dönüşüm sürüyor
        Kocasinan'da kentsel dönüşüm sürüyor