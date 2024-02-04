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        Talasgücü Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 16:40
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        Talasgücü Belediyespor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-3
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        STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

        HAKEMLER: Emrecan Tatlıyer, Ahmet Kıvanç Kader, Ufuk Tatlıcan

        TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Cihan Şentürk - Ercan Çifci, Ahmet Şahbaz, Murat Karadeniz (Dk. 82 Yusuf Sefa), Arda Belen (Dk. 46 Erkan Kapar), İbrahim Öztürk, Osman Buğra (Dk. 81 Cihan Aydın), Canberk Soykuvvet (Dk. 66 Süleyman Çelik), Taylan Özgün, Hasan Türkyılmaz (Dk. 66 Ramazan Taş), Ertuğrul Yıldırım

        AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Taner Tamince - Samet Ünger (Dk. 16 Serhat Hürriyet), Polat Güren, İlker Cihan, Davut Babur, Oğuz Aksoy, Yunus Emre, Tugay Yıldırım, (Dk. 82 Alper Aydemir) Deniz Cebeci (Dk. 46 Recep Peköz), Hamit Kurt, Ali Habeşoğlu (Dk. 67 Akın Arıcan)

        GOLLER: Dk.50 ve Dk. 58 Ali Habeşoğlu, Dk.52 Recep Peköz (Ayvalıkgücü Belediyespor)

        SARI KART: Polat Güren (Ayvalıkgücü Belediyespor)

        TFF 3´üncü Lig 1´inci Grup'ta yer alan Talasgücü Belediyespor sezonun 18´inci haftasında Ayvalıkgücü Belediyespor´a sahasında 3-0 mağlup oldu.

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - İlyas KAPLAN

        2024-02-04 16:30:22

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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