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        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de gazeteci Azim Deniz´i (52), evinin otoparkında silahla vurarak yaralayan Adem T., Yozgat'ta yakalandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:20
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        Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'de gazeteci Azim Deniz´i (52), evinin otoparkında silahla vurarak yaralayan Adem T., Yozgat'ta yakalandı. 

        Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz´in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, şüphelinin de kendisini takip ettiği görüldü.

        YOZGAT'TA YAKALANDI

        Polis, yaptığı çalışmayla olayın şüphelisinin Adem T. olduğunu belirledi. Adem T., akşam saatlerinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri'ye getirilen Adem T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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