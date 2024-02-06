Kayseri'de gazeteciyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı (2)
TUTUKLANDI
Kayseri'de gazeteciAzim Deniz'i (52), evinin otoparkında silahla vurup yaralayan Adem Tenbel, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.