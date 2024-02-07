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        Kayseri´de aranan 14 hükümlü yakalandı

        KAYSERİ´de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 07.02.2024 - 11:15
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        Kayseri´de aranan 14 hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ´de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü, yakalanıp cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere, 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6´sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14  hükümlü yakalandı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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