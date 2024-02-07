Kayseri´de aranan 14 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere, 100 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6´sı hırsızlık olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl aralığında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü yakalandı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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