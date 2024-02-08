Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Sarı-kırmızılı takımın transfer tahtasının 1-2 saat içinde açılması bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer tahtasını açtı. Gün içinde kalan dosyaların ödemesini tamamlayan sarı-kırmızılı takım ara transfer döneminin kapanmasına 1 gün kala tahtasını açtı. İç Anadolu temsilcisi kadrosuna bir dönem Konyaspor'da oynayan Serie A ekiplerinden Frosinone Calcio formasını terleten Mehdi Bourabia, bir dönem Karagümrük forması giyen Otabek Shukurov ve CSKA Sofya forması giyen forvet Duckens Nazon ile de anlaşmaya vardı. Bir kaç saat içinde resmi olarak transfer tahtasını açtığını duyurması planlanan Kayserispor, ardından da yeni transferlerini kamuoyuna açıklayacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ali Çamlı, "Gerekli sorunları çözüme kavuşturduk. Bekleyen dosyaların ödemesi yapıldı. 1-2 saat içinde transfer tahtasının açılmasını bekliyoruz" dedi.