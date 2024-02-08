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        Memduh Büyükkılıç: Kayserispor sevdalılarına hayırlı uğurlu olsun

         SüperLig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sarı-kırmızılı takımı ziyaret ederek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yeni transfer Duckens Nazon ile biraraya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:40
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        Memduh Büyükkılıç: Kayserispor sevdalılarına hayırlı uğurlu olsun
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         SüperLig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sarı-kırmızılı takımı ziyaret ederek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yeni transfer Duckens Nazon ile biraraya geldi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tahta Allah´ın izniyle açıldı. Camiamıza, taraftarımıza, şehrimize, Kayseri ve Kayserispor sevdalılarına ve Burak Yılmaz hocamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

        Transfer tahtasının açılmasının ardından Kayserispor´un CSKA Sofya'dan kadrosuna kattığı forvet Duckens Nazon da Başkan Büyükkkılıç´a, Beşiktaş maçında gol sözü verdi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

        2024-02-08 18:35:10

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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