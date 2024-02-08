Memduh Büyükkılıç: Kayserispor sevdalılarına hayırlı uğurlu olsun

SüperLig ekiplerinden Kayserispor, transfer yasağı bulunan dosyalardaki sorunları çözdü. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da sarı-kırmızılı takımı ziyaret ederek Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yeni transfer Duckens Nazon ile biraraya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Tahta Allah´ın izniyle açıldı. Camiamıza, taraftarımıza, şehrimize, Kayseri ve Kayserispor sevdalılarına ve Burak Yılmaz hocamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Transfer tahtasının açılmasının ardından Kayserispor´un CSKA Sofya'dan kadrosuna kattığı forvet Duckens Nazon da Başkan Büyükkkılıç´a, Beşiktaş maçında gol sözü verdi.

DHA-Spor - Türkiye-Kayseri - Samed Aydın SUN

2024-02-08 18:35:10