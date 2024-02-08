Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi´nde müstakil evde yalnız yaşayan Emine C.´den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Emine C.´yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Emine C.´nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine C.´nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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