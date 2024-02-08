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        Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü

        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine C., hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:28 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:30
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        Yalnız yaşadığı evde sobadan sızan gazdan zehirlenip, öldü
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        KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde, yalnız yaşadığı müstakil evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Emine C., hayatını kaybetti.

        Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Şehit Rüştü Bayram Caddesi´nde müstakil evde yalnız yaşayan Emine C.´den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde Emine C.´yi hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde, Emine C.´nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Emine C.´nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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