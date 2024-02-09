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        Kayseri'de CHP'nin adayı gasbedilip, bıçaklandı

        KAYSERİ'deotostop çeken 2 kişiyi otomobiline alan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Deniz Onaç (27), gasbedilip, bıçaklandı. 2 şüpheli kaçarken, Onaç tedavisi sonrası taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2024 - 14:08 Güncelleme: 09.02.2024 - 14:10
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        Kayseri'de CHP'nin adayı gasbedilip, bıçaklandı
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        KAYSERİ'deotostop çeken 2 kişiyi otomobiline alan CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Deniz Onaç (27), gasbedilip, bıçaklandı. 2 şüpheli kaçarken, Onaç tedavisi sonrası taburcu edildi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi Güzelöz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. CHP Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Avukat Deniz Onaç, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaptığı iş görüşmesini ardından ailesinin evinin bulunduğu Yeşilhisar'ın Soğanlı Mahallesi'ne doğru yola çıktı. Otomobili ile seyir halinde olan Onaç, araçları bozulduğu için otostop çektiklerini söyleyen ve motosikletli kıyafeti giyen 2 kişiyi yoldan aldı. 2 kişi, bir süre sonra Onaç'tan para istedi. İtiraz eden Onaç önce gasbedildi ardından bıçakla yaralandı. 2 şüpheli araçtan inerek kaçarken, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Onaç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Öte yandan CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ile yönetim kurulu üyeleri, Onaç'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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