Kilisede kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı

KAYSERİ'nin Talas ilçesindeki Panagia Rum Kilisesi'nde kaçak kazı yapan 1'i kadın 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Kemal Sokak'taki Panagia Rum Kilisesi'nde O.K. ve K.D. ile F.T. isimli kadının kazı yaptığını fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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