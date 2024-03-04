Eniştesini vurup, otomobil ile üzerinden geçen şüpheli adliyede

KAYSERİ'de tartıştığı eniştesi Sertan Temel'i (45) vurup, otomobil ile üzerinden geçerek öldüren güvenlik görevlisi Yener Koçer (44), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında kavga çıktı. Koçer, tabancayla eniştesine ateş etti. Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Temel yere yığıldı. Otomobiline binen Koçer, ardından yerde yatan eniştesinin üzerinden otomobille geçti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, Koçer aracı ile kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler, gönderildi. Sertan Temel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Koçer, adliyeye sevk edildi.