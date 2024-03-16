Kayseri'de 'Yılan grubu'na yönelik operasyonda 23 şüpheli adliyede (2)

Kayseri'de 'Yılan grubu' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınıp işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden 'Yılan Barış' lakaplı çete lideri Barış Şengül'ün de arasında bulunduğu 13 kişi tutuklandı. 23 şüpheliden 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şüphelilerin içinde çete lideri Barış Şengül'ün sağ kolu olarak bilinen F.A., 'hırsızlık' suçundan aranması olduğu için polis merkezine gönderildi.

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