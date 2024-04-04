Melik'i bıçaklayarak öldüren sanığa iyi hal indirimi ile müebbet hapis

KAYSERİ’de Melik Cihan Erciyes’i (17), kız meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada bıçaklayarak öldürmekten tutuklu yargılanan Murat Kavruk (29), ‘iyi hal’ indirimi uygulanarak müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 21 Ekim’de Kocasinan İlçesi Erkilet Camikebir Mahallesi Zihniye Baykan Caddesi’nde meydana geldi. Melik Cihan Erciyes ile Murat Kavruk arasında iddiaya göre, kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Kavruk, yanında taşıdığı bıçakla Erciyes’i yaraladı. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan Melik Cihan Erciyes yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavruk, ise tutuklanarak cezaevine konuldu, hakkında ‘kasten adam öldürme’ suçundan dava açıldı.