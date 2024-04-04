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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Pınarbaşı'nda halkın iradesine ipotek koymayın

        CHP Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu'nun iptal ettiği belediye başkanlığı seçimlerine İl Seçim Kurulu'na başvurup itiraz etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 16:06 Güncelleme: 04.04.2024 - 16:10
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem: Pınarbaşı'nda halkın iradesine ipotek koymayın
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        CHP Kayseri İl Başkanlığı, Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu'nun iptal ettiği belediye başkanlığı seçimlerine İl Seçim Kurulu'na başvurup itiraz etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz. Bizim hakkımızı bize teslim edin. Halkın iradesine ipotek koymayın. Halk kararını vermiş. Hakkımızı verin, biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

        Pınarbaşı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'li aday Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimi önde bitirdi. MHP'nin adayı mevcut Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy aldı. MHP'li yetkililer, mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin, 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.

        İL SEÇİM KURULU'NA İTİRAZ ETTİLER

        CHP Kayseri İl Teşkilatı, Pınarbaşı ilçesinde iptal edilen seçimlerle ilgili İl Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz için CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, İl Başkanı Feyzullah Keskin, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ve partililer İl Seçim Kurulu binası önüne geldi. Slogan atan partililer, itiraz öncesi basın açıklaması yaptı.

        Seçimde halkın takdiriyle başkan adaylarının kazandığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "31 Mart'ta yapılan seçimde Pınarbaşı'nda halkın teveccühüyle seçilen Deniz Başkanımız maalesef hem MHP ilçe başkanı hem belediye başkanı adayının baskılarıyla ilçe seçim kurulu ve hakim üzerine yaptığı darp girişimi sonucunda, hakimin aldığı bir karar var. Maalesef, Deniz Başkanımızın 319 oyla açık bir şekilde kazanmış olduğu bir yarışı gasbedilmek üzeredir. Biz buna müsaade etmeyiz. Nedeni şu, ıslak imzalı belgeler elimizde. MHP'nin sandıktaki görevlisi imzasını atmış, İYİ Parti'ninki atmış, diğer siyasi partilerin temsilcileri tutanağa imzayı atmış. Tutanaktaki sonuçlarla, oy çuvallarındaki çıkan sonuçlar birebir örtüşüyor. İtiraz ediliyor. Tekrar sayılıyor. Birebir örtüşüyor. Demek ki burada bir gasp yok. Burada Deniz Başkanın belediye başkanlığını kazandığının açık belgesi vardır. MHP milletvekilinin de etkisi olduğu biliniyor. Biz burada ne hakkımızı yediririz ne de hak yeriz arkadaşlar. Bizim hakkımızı bize teslim edin. Halkın iradesine ipotek koymayın. Halk kararını vermiş. Seçimde oyunu kullanmış, oy sayımı yapılmış, itirazlar olmuş. Tekrar sayılmış, tekrar Deniz Başkanımız 319 oyla seçilmiş. Hakkımızı verin, biz hakkımızı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        'İTİRAZ ETTİKLERİ SANDIKLARIN HEPSİNDE KENDİLERİ ÖNDEYDİ'

        CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan ise "Halkımızın iradesiyle almış olduğumuz seçim tekrar Baki Ersoy'un zorbalığıyla elimizden alınmak isteniyor. 14 sandık üzerinde, itirazda bulunmuşlardı. Seçim kurulu müdürüyle, hakimiyle, 6 tane partinin temsilcileriyle gözlerinin önünde açıldı ve sandıkların hepsinde de en ufak bir hilenin olmadığı zaten açık açık belli oldu. Netice itibarıyla sayımlar yapıldı. Parti temsilcileri, kendi itiraz eden avukatları dahil, hepsinin imzasıyla tutanaklar tutuldu. O şekilde sisteme girildi ama bir sonraki gün itiraz edildi. Tekrar seçim iptal edilmek zorunda kaldı. İtiraz ettikleri sandıklarda hepsinde de kendileri öndeydi. Yani bizim orada herhangi bir hile yapmadığımız, zaten o tür bir şeye kesinlikle biz tenezzül de etmeyiz ama bunlara rağmen seçim tekrar iptal edildi" dedi.

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        Galeri

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