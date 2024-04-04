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        Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü, yakınları ile tartışan polislere tepki gösterdi

        KAYSERİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak, yol kenarındaki su kanalı bariyerlerinin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:06 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:10
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        Takla atan otomobilin yaralı sürücüsü, yakınları ile tartışan polislere tepki gösterdi
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        KAYSERİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak, yol kenarındaki su kanalı bariyerlerinin üzerine devrildi. Alkol testine girmeyi reddettiği için 20 bin 300 TL ceza kesilen sürücü Murat B. (44), ambulansa bindiği sırada, kaza yerine gelen yakınlarının polis ile tartışması sonucu ambulanstan inerek, polis ekiplerine tepki gösterdi. Ekiplerin ikna etmesi sonrası Murat B., hastaneye götürüldü.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Yıldırımbeyazıt Mahallesi, Dr. Sami İpek Caddesi'nde meydana geldi. Murat B. yönetimindeki 38 AU 139 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki su kanalı bariyerlerine devrildi. Kazada sürücü Murat B. yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası otomobilde sıkışan sürücü, bulunduğu yerden kurtarıldı. Murat B. sağlık ekipleri tarafından ambulansa bindirilirken, bu sırada kaza yerine gelen bir yakını otomobilin altına bakmak istedi. Polis ekiplerinin engel olması sonrası tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası yaralı sürücü Murat B., ambulanstan inerek, yakınlarına müdahale eden polis ile tartışmaya başladı. Bir süre ambulansa binmeyen ve tedavi olmayı reddeden Murat B., 'Çocuğa neden bağırıyorsun? Bırakın beni' diye polis ekiplerine tepki gösterdi. Polis ekiplerinin bir süre ikna etmeye çalıştığı Murat B., ambulansa binerek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Murat B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Öte yandan, otomobil sürücüsü Murat B.’ye alkol testine girmeyi reddettiği için 20 bin 300 TL para cezası kesilirken, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle de ehliyetine 2 yıl süre ile el konuldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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