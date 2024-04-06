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        Somali'de bombalı saldırıda ölen dernek temsilcisi Kayseri'de toprağa verildi

        SOMALİ'de 2 gün önce meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Verenel Temsilcisi Abdurrahim Yörük (46), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:00
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        Somali'de bombalı saldırıda ölen dernek temsilcisi Kayseri'de toprağa verildi
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        SOMALİ'de 2 gün önce meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybeden Verenel Temsilcisi Abdurrahim Yörük (46), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Olay, 4 Nisan'da Somali'nin başkenti Mogadişu şehrinde meydana geldi. İnsani yardım faaliyetleri kapsamında Somali'de çalışmalarını yürüten Verenel Derneği çalışanlarını taşıyan aracın kampa girişi sırasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Olayda Verenel Derneği Somali Temsilcisi Abdurrahim Yörük ve Somalili 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

        Abdurrahim Yörük'ün cenazesi yapılan işlemlerin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Yörük için Hulusi Akar Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Yörük'ün cenazesi Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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