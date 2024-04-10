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        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 21:55 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:00
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        Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
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        KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, A.D. ve F.A. bıçakla yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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